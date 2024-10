Traffico Roma del 02-10-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LuceverdeBentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare senza particolari problemi gli spostamenti sono sempre intensi tra laFiumicino e la diramazionesud è trafficata anche interna tra Cassia e Casilina in diminuzione deldell’ora di punta in uscita dasul tratto Urbano della A24 permane trafficata via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni in via di risoluzione un incidente che nell’ultima ora ha rallentato gli spostamenti tra via della Magliana e lei però venendo dall’Eur proseguono dal 8 luglio i lavori su Viale delle provincie chiusa per lavori di manutenzione alla gasdotto tra via Giano Della Bella e Piazzale delle Provincie infine Maggiore attenzione su via Cassia dove per lavori già con senso unico alternato tra via Vittorio Piccinini è largo della Giustiniana possibili ulteriori disagi nei ...