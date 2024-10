Tra la Meloni e i soci unità solo di facciata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 2 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Quando Aldo Moro inventò le “convergenze parallele”, generale fu lo stupore. Non pochi politologi si chiesero: ma se si tratta di “parallele”, quando, dove e come potranno determinarsi “convergenze”? A quel tempo democristiani ealisti riuscirono a dimostrare che il parallelismo consisteva nei comuni punti programmatici che consentivano ai due partiti di impegnarsi in una positiva azione di Governo. A distanza di molti decenni, abbiamo due Rapporti (presentati entrambi nell’anno in corso) sulla condizione dell’Europa, che sono nello stesso tempo “paralleli e convergenti”.