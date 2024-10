Taremi | Inter una famiglia! Lautaro Martinez vero capitano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti principali di-Stella Rossa 4-0, premiato anche come MVP della partita dall’UEFA. L’attaccante iraniano ha parlato aTV ringraziando anche. GRUPPO COMPATTO – Mehditrova la prima gioia con la maglia dell’su calcio di rigore concesso da. Dopo la partita l’iraniano ringrazia proprio il: «Gol e doppio assist? Ringrazio tutta la squadra, è stata una grande notte per me. Sono molto orgoglioso e soddisfatto del primo gol. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata e abbiamo fatto bene a sbloccarla subito. Rigore concesso da? Lui è il, è un grande uomo. Siamo una, lo ringrazio per avermi lasciato il rigore. Sono molto contento di essere qui in un club così importante come l’».