Sì a volte l' età è solo un numero L' incredibile storia di Choi che ha sfidato le convenzioni e ha realizzato il suo sogno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È proprio vero, al’età èun. Lo è sicuramente perSoon-hwa, che a 81 anni (da compiere l’11 ottobre) ha partecipato al concorso di Miss Universo Corea 2024. Sebbene non sia riuscita a vincere la corona, si è guadagnata il titolo di concorrente “meglio vestita”, sfilando con grande grazia in un abito bianco decorato con perline. «Anche a questa età, ho avuto il coraggio di cogliere un’opportunità e accettare una sfida», aveva dichiarato con orgoglio all’Associated Press subito prima dell’evento, dimostrando che la passione non conosce limiti.