Severgnini ciacca e medica | Sapevamo tutto ma lo abbiamo rimosso San Siro non è il male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sul Corriere della Sera, Beppe, notoriamente tifoso dell’Inter, prova a commentare la vicenda che ha travolto Inter e Milan. L’inchiesta della procura milanese che ha azzerato le curve delle due squadre parla anche di “sudditanza” dei club, quando anche di “agevolazione colposa” dell’organizzazione criminale. Ma il pezzo diha un vago sapore autoassolutorio.: “che intorno al calcio, non solo a Milano, si muoveva questa melma” Si legge dal CorSera: Risse, pestaggi, estorsioni. Un omicidio, e non era il primo. Patti con i clan. Associazione per delinquere con l’aggravante dell’associazione mafiosa. Diciannove arresti. Leggere le cronache del Corriere è impressionante, ma non sorprendente. Davvero nonche intorno al calcio, non solo a Milano, si muoveva questa melma? Certo che lo