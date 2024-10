Roma shopping gratis nell’outlet di Valmontone | arrestata 20enne

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dialle porte diper una ragazza scoperta con 350 euro di merce non pagata e nascosta in una borsa schermata. La giovane unadi nazionalità peruviana arrivata dalla provincia di Latina sarebbe riuscita a staccare l’antitaccheggio da diversi capi di abbigliamento per poi uscire sperando di farla franca. L’operazione però non è sfuggita al personale della sicurezza dell’Outlet che ha allertato i Carabinieri della Stazione di. La ragazza è stata quindie dovrà rispondere di di furto aggravato.diSecondo la denuncia del titolare del negozio di abbigliamento, la donna, è entrata con una borsa schermata prendendo alcuni capi di abbigliamento esposti sugli scaffali.