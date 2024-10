Quarant’anni di viaggi fino al tempio di Anfield

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal Dossenina adè uno della passione lungo più di, tra la polvere di campi usciti in fretta dalla geografia del calcio e la magia di undel pallone che nemmeno la fantasia dorata del tifoso rossoblù più ottimistaa qualche mese fa avrebbe potuto anche solo immaginare. "Noi che c’eravamo col Fanfulla e con la Rondinella, ma anche a Leffe e Palazzolo", è il mantra del tifoso rossoblù fedele nei secoli, bandiera di un senso di appartenenza che va oltre il fascino di un Meazza o di un Olimpico e che troverà la sua consacrazione questa notte nella cornice di. Stadio Dossenina di Lodi, casa del Fanfulla. Il 18 settembre 1983 il Bologna retrocesso in C1 per la prima volta nella sua gloriosa storia inaugura ilo in terza serie vincendo al debutto per 3-2: segnano Facchini, Fabbri su punizione e Frutti su rigore.