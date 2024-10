Picchiata e chiusa a chiave in casa Il figlio chiede aiuto e la salva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Picchia la compagna e la chiude incon i figli minori: un 31enne scandianese è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La donna è stata medicata in pronto soccorso ed è stata dimessa dai sanitari con una prognosi di otto giorni. Nella prima mattinata di domenica, poco dopo le 5.30, i carabinieri sono prontamente intervenuti in un’abitazione privata dopo che ilminore della vittima, sentendo le urla della mamma, ha chiamato il 112. La donna ha segnalato di aver subito violenze da parte del compagno. L’uomo, all’arrivo dei militari dell’Arma, si era già allontanato dadopo un litigio con la compagna.