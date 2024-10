Perquisita la casa di Emis Killa | trovati 40mila euro in contanti e varie armi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Polizia ha messo le manette a 18 persone dopo la maxi inchiesta sugli Ultras di Milan e Inter e fra loro è finito dietro le sbarre anche Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez. Nel corso delle indagini è stataanche ladiche lo scorso agosto ha accompagnato il leader della curva sud, Luca Lucci, allo stadio. Asua, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, sarebbero statie sequestratiin, uno sfollagente, un manganello telescopico, tre tirapugni, sette coltelli e uno storditore elettrico. Nonostante questo, tuttavia, non risulta indagato. I 18 Ultras, come riporta sempre il CorSera “sono finiti in carcere con l’accusa di aver creato una doppia associazione a delinquere per allungare le mani su tutti gli affari collegati a San Siro“.