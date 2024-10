Nuovo metodo per dire addio per sempre al canone RAI | invia questa domanda all’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) IlRAI non va pagato per particolari categorie di immobili. Scopri subito se rientri tra i fortunati beneficiari! IlRAI è un’imposta che va versata da parte di coloro che detengono apparecchi televisivi preposti alla ricezione dei programmi televisivi. Dal 2016, la tassa viene addebitatattamente sulla bolletta dell’utenza elettrica. Esiste uno straordinarioper smettere di pagare ilRAI (informaizoneoggi.it)IlRAI prescinde dal numero di televisioni possedute, perché va pagato solo una volta per ciascun nucleo familiare, e dal luogo in cui è posto l’apparecchio. L’imposta, inoltre, non dipende dalla quantità di programmi che vengono visti e, quindi, deve essere corrisposta anche se la tv non viene usata.