Nuova proposta sull’ex area Sacci | Parte dei fondi per polo tecnologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)del Comune di Bibbiena. Il consiglio comunale ha approvato una delibera con la quale chiede alla Regione Toscana di spostaredeistanziati (quasi la metà) per la variante del Corsalone su undi alta formazione professionale per i giovani della vallata. Una decisione che riporta in primo piano la spinosa questione e che sicuramente scatenerà molte reazioni, anche in considerazione dello stato della viabilità in Casentino. "La delibera sarà a breve inviata anche a tutti gli altri comuni del Casentino - spiega il sindaco Filippo Vagnoli - con l’obiettivo di andare tutti insieme a fare unaconcreta e di valore alla Regione.