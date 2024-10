Nodo ridefinisce l’arte del bere e del mangiare bene con una suggestiva drink list dai sapori orientali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel cuore di Piazza delle Coppelle, a Roma,– acronimo di Non Ordinarys Organization – si presenta come un’esperienza innovativa nel panorama dei cocktail bar italiani. Nato dall’iniziativa di tre soci (Raffaella Foglia, Gerardo Wolleb e suo fratello Ruggero), il progetto ha iniziato a prendere forma nel 2018, per poi aprire le sue porte nel 2020. Tuttavia, la pandemia ha rallentato il suo sviluppo, permettendo ai fondatori di affinare il concept e offrire oggi un prodotto unico e di alta qualità.non è solo un cocktail bar, ma un vero e proprio laboratorio di gastronomia fredda che fonde tradizione e ricercatezza. Gerardo e sua moglie, professionisti nel settore alberghiero e turistico, hanno saputo sfruttare la storica location di Piazza delle Coppelle (che già ospitava un cocktail bar di successo) per creare un ambiente accogliente e raffinato.