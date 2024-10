Microsoft investe in Italia 43 miliardi per l’espansione dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Buone notizie per l’economia nostrana arrivano dagli Stati Uniti con laCorporation che ha annunciato di essere pronta a investire in4,3di euro nel corso dei prossimi due anni. Il fine di questa operazione è potenziare l’infrastrutturae la capacità cloud in. Si tratta, come evidente, di un investimento dalla valenza storica preso con grande entusiasmo da parte di Palazzo Chigi che in una nota scrive “che contribuirà a consolidare il ruolo dell’come hub digitale nel Mediterraneo”. Proprio nella giornata odierna, 2 ottobre 2024, il vice presidente e presidente diBrad Smith ha incontrato a Roma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.