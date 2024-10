Microsoft annuncia investimento di 43 miliardi in Italia nei prossimi due anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 –hato undi 4,3di euro neidueper potenziare l'infrastruttura IA e la capacità cloud in. come si legge in una nota diffusa dopo l’incontro, oggi a Palazzo Chigi, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente, Brad Smith. “Questostorico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell'– ha dichiarato Smith –. Ampliando l'accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governono, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un'economia guidata dall'intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità”, ha aggiunto.