Meloni convocato vertice d' urgenza con gli 007 | le mosse dell' Italia dopo l' attacco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È la serata di ieri quando l'ulteriore evoluzionea crisi orientale irrompe nell'agenda politicana. Giunge la notiziaa pioggia di razzi iraniani che si abbatte su Tel Aviv e la presidente del Consiglio Giorgiaconvoca unurgente con il ministroa Difesa Guido Crosetto, il titolare degli Esteri Antonio Tajani in collegamento, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio e il sottosegretario Mantovano, autorità delegata per i servizi. Quest'ultimo, peraltro, ha interrotto per viala riunione con le associazionie famiglie sulle politiche per la manovra. Dalla Farnesina, viene assicurato che l'ambasciatana in Israele «resta operativa». E Tajani, interpellato dai giornalisti sull'iraniano ha affermato: «Bisogna lavorare per la pace.