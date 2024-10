Medio Oriente Tajani | Cessate fuoco in Libano e a Gaza è imprescindibile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2024 "sono strettamente legati. Èunilin, come continua ad esserlo a. È questo il tema al centro di tutti i colloqui che insieme alla presidente del Consiglio e al ministro della Difesa stiamo avendo in queste ore con i nostri partner". Lo ha affermato il ministero degli Esteri, Antonio, nel corso di un'audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. "È stato il filo conduttore della nostra azione diplomatica di queste settimane, in particolare negli ultimi giorni, a New York, durante l'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e in Germania, dove ho accompagnato il Presidente della Repubblica", ha aggiunto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev