Medio Oriente Giorgia Meloni convoca una riunione del G7

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)hato per il pomeriggio di mercoledì 2 ottobre 2024 unadei leader del G7 per discutere dell’escalation della guerra in. Lo si apprende dalla stampa. Nella serata di martedì, dopo l’attacco iraniano a Israele, la premier aveva presieduto un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi per parlare della situazione e valutare le misure necessarie. All’incontro hanno preso parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento da remoto, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio e, in collegamento, l’ambasciatore d’Italia in Israele Luca Ferrari.