Maria De Filippi cosa fa quando nessuno la vede | le sue mattine segrete FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Personaggi tv. Ogni mattina,Deinizia la sua giornata all’alba, dedicando due ore a se stessa prima che gli impegni professionali inizino a prendere il sopravvento. Questo è quanto riportato dalla rivista Chi, nel numero attualmente in edicola, che documenta la conduttrice mentre si dedica alla sua “morning routine”, rivelando le sue abitudini mattutine. Andiamo a scoprire chefa durante le sue “” la regina della televisione italianala. ( dopo le) Leggi anche: Antonella Clerici parla del compagno Vittorio: “Tra noi sarà per sempre” Leggi anche: Andreas Muller, lacon le figlie scatena la polemica: “Toccato il fondo” Le “” diDeCome molte personalità di spicco,Dededica del tempo all’alba per staccare la spina e sfuggire alla curiosità dei media e del pubblico.