M OCrosetto | in atto tragica escalation

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 10.20 In Medio Oriente è "inuna pericolosa e"caratterizzata dal "superamento progressivo di diverse linee rosse". Così il ministro della Difesa Crosetto alle Commissioni Esteri e Difesa delle Camere. "Lavoriamo su una soluzione diplomatica che, seppure difficile,è l'unica possibile", ha continuato,ma "un accordo non può essere raggiunto senza un cessate il fuoco". "Le scelte di Israele sono un'incognita per noi" e per gli altri. "Nostra priorità"è sicurezza dei connazionali e dei nostri militari in Libano