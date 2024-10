La teoria di Charles Darwin sull’evoluzione fu davvero rivoluzionaria?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Laevolutiva formulata daè stata una delle più rivoluzionarie, pari per importanza a quella espressa da Copernico cambiando l’equilibrio stesso dell’universo e allontanandosi dalla visione religiosa della creazione. Il naturalista britannico, infatti, offre un diverso punto di vista per quanto riguarda l’evoluzione delle diverse specie, compreso l’uomo. Ogni essere, infatti, non è frutto singolo della creazione divina ma vi è un antenato comune da cui deriva. Le sue teorie, ovviamente, hanno un fondamento che trova valore e forza in una lunga osservazione durante un viaggio che lo ha portato a Capo Verde, nelle isole Falkland, in Sud America, Australia e, per finire, nelle Galapagos. Qui non fa altro che raccogliere fossili, campioni e, soprattutto, osservare delle specie autoctone. Il vero lavoro teorico, però, inizia al suo ritorno in Inghilterra nel 1836.