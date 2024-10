Iran | non scherziamoIsraele sia attento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 11.27 "Non stiamo scherzando con nessuno e se questo regime vuole commettere un errore, avrà una risposta schiacciante": lo ha detto il presidenteiano Pezeshkian, nella riunione di gabinetto all'indomani dell'attacco contro Israele. Iron Dome-il sistema antimissili israeliano-"è più fragile del vetro"."Abbiamo il diritto di difenderci",posta su X "La base dei problemi della regione è la presenza di forze come Usa e alcuni Paesi europei che in modo falso sostengono di difendere pace e tranquillità", ha detto la Guida suprema Khamenei.