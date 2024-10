Infortunio Osimhen il Galatasaray trema! Tempi di recupero non brevi per il nigeriano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il bomberVictordovrà restare fermo per 20-30 giorni, complicando i piani della squadra turca. Victor, attaccante del, dovrà restare lontano dai campi per diverse partite a causa di unsubito durante l’ultima gara di campionato. Il club turco ha rilasciato una nota ufficiale in cui si conferma che il giocatore ha riportato “stiramento e sanguinamento della parte superiore sinistra della schiena”. La notizia ha gettato ilin uno stato di preoccupazione, soprattutto dopo cheaveva siglato la sua prima doppietta con la maglia giallo-rossa nella stessa partita, un evento che aveva infiammato i tifosi e alimentato i sogni di successo della squadra., dopo una partenza promettente, era diventato un punto di riferimento in attacco per il, che sta affrontando un periodo cruciale della stagione.