Incendio nella Galleria a Roma | traffico paralizzato e strade chiuse Cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Giovanni XXIII: caos nele veicoli bloccati nel fumo denso. Laè stata chiusa questa mattina, mercoledì 2 ottobre, in entrambe le direzioni dopo che un furgone ha preso fuoco al suo interno. I conducenti si sono trovati a guidare in condizioni di visibilità estremamente ridotta, mentre il fumo denso avvolgeva la strada, generando una situazione di panico. Vediamosta succedendocapitale. Intervento immediato dei soccorsi Appena scattato l’allarme, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale disi sono recati sul posto insieme a numerosi mezzi di emergenza medica e diverse pattuglie della Polizia Locale. L’area è stata messa in sicurezza e ilè stato deviato per consentire le operazioni di spegnimento del veicolo in fiamme.