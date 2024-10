Il piccolo Coro di Caivano riparte dallo Zecchino d’Oro e dalla musica | volano di cultura speranza e inclusione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Martedì 1° ottobre, a(Napoli), si è tenuta la festa di inizio prove deldinella nuova casa ospitata nel Parco Verde. Erano presenti le bimbe e i bimbi deldi, con la Direttrice Antonia Di Maio. Le loro famiglie. Il Direttore dell’Antoniano, frate Giampaolo Cavalli. E oltre al parroco di, Don Peppino Esposito, anche il parroco di Parco Verde aDon Maurizio Patriciello. E con loro il Dirigente della struttura dottor Stefano Ciavela, accompagnato dal Maresciallo Ordinario Emanuele Barisciano, in rappresentanza del Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di, dottor Fabio Ciciliano. Il progetto deldiIldiè un progetto promosso dal Ministero della, in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane.