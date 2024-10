Il nuovo questore | Giubileo massima attenzione al terrorismo Ultras? Avrò 2 occhi sulle curve

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Roberto Massucci ha ufficialmente preso possesso del suo incarico comedi Roma, insediandosi nella sede di San Vitale. Massucci succede a Carmine Belfiore, il quale ha svolto un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nella Capitale, soprattutto in un periodo caratterizzato da eventi di grande portata, come la preparazione alo gli oltre 150 cortei organizzato sotto il suo mandato. Durante la cerimonia di insediamento, Massucci ha sottolineato l’importanza del suoruolo, affermando: “Esseredi Roma, e in particolare in un periodo come questo, rappresenta una grande responsabilità. La sicurezza dei cittadini e dei turisti è una priorità assoluta”. Massucci, già noto per la sua esperienza nel campo della sicurezza pubblica, ha già dimostrato grande impegno e dedizione nei suoi precedenti incarichi.