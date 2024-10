Il corso di autodifesa delle donne | Ci addestriamo contro le violenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Undi difesa personale rivolto allepensato per contrastare l’aumento dei fenomeni di violenza e allo stesso tempo per aiutare l’universo femminile a cementificare percorsi di autostima, consapevolezza e ricostruzione del proprio io. Lunedì sera nell’aula magna della scuola media di via Tito Maccio Plauto si è svolta la prima lezione di ‘Donna in-difesa’, ungratuito caratterizzato da cinque appuntamenti e ideato dall’associazione ‘Crisalide’ di Ravenna insieme all’istruttore di krav-maga Alessandro Savini, e promosso dall’associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ e dall’amministrazione comunale di Cesena. "La nostra città – commenta l’assessora Carmelina Labruzzo – è caratterizzata da un forte attivismo associativo e da realtà del terzo settore sempre molto attente ai fenomeni che segnano la comunità e, più in generale, la società odierna.