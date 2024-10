Hanno prevalso le logiche di palazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Dal Pd cittadino silenzio assordante sulla mia vicenda. Ledisu competenze e merito". L’ex assessora a Mobilità, ambiente ed energia di Monza, Giada Turato, non manca di esprimere la sua delusione per il trattamento ricevuto dal suo partito, aprendo a possibili nuove strade per il futuro. "A distanza di quaranta giorni dalla decisione del sindaco Pilotto di allontanarmi dalla giunta – commenta – dai vertici locali del Pd non si è levata alcuna voce di dissenso o di ricerca della verità su quanto accaduto. Nell’affrontare questa vicenda, per me molto dolorosa, sebbene abbia avuto la solidarietà di molti militanti della base del partito, mi sono trovata sola".