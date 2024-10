Guasti sulle linee Tirrenica e Adriatica treni rallentati al Centro-Nord

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una giornata davvero nera per il traffico ferroviario in Italia, quella di mercoledì 2 ottobre. Dopo il caos provocato alle prime ore del mattino dal blocco della linea tra le stazioni capitoline di Roma-Termini e Roma-Tiburtina per problemi elettrici, arriva la notizia di un nuovo guasto verificatosi lungo la linea ferroviariaa Gavoranno, nel Grossetano. Ma anche lanon se la passa bene, visto che sulla linea Bologna-Ancona si registra un guasto all’infrastruttura per cui dalle 13.25 la circolazione risulta rallentata.Leggi anche:cancellati e ritardi fino a 160 minuti in tutta Italia. L’opposizione contro Salvini: “Si dimetta” ILa circolazione deisulla linearisulta rallentata dalle 13:15. “La circolazione è rallentata per un guasto alla linea a Gavorrano.