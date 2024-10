Governo cerca risorse Meloni e Giorgetti chiedono tagli Ministeri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Mentre iniziano in Parlamento le audizioni parlamentari sul Piano strutturale di bilancio, ilè a caccia diin vista della redazione della manovra. E uno ‘sforzo’ è richiesto ai, perchèno le spese “inutili”. Il richiamo è stato fatto oggi in Consiglio dei ministri dal titolare dell’Economia Giancarlo, supportato dalla premier Giorgia, secondo quanto riferito, l’ha detto con tono leggero, ma il contenuto non ammette scherzi: “Preferite fare la spending review aio alzare le tasse?”, sarebbe stato l’ammonimento venuto dal ministro, secondo cui c’è margine per reperireanche senza incidere nella ‘carne viva’ dei servizi erogati. Sulla stessa linea anche, intervenuta dopo: per lei – viene riferito – ulteriori risparmi sono “possibili”.