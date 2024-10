Giovane mamma muore a Jaffa | Ha fatto da scudo al suo bimbo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il racconto di Yaari, marito di una delle vittime dell’attentato ae padre del piccolo Ari, di appena nove mesi, è una testimonianza straziante. Yaari ha descritto come sua moglie, Inbar Segev-Vigder, abbia sacrificato la propria vita per proteggere il figlio, coprendolo con il suo corpo. Nonostante fosse coperto di sangue, il piccolo è uscito illeso dall’attacco. Inbar, insegnante di educazione fisica, era stata immortalata in una foto mentre sorrideva al suo, pochi istanti prima dell’attentato. I terroristi, due giovani ventenni provenienti da Hebron, Cisgiordania, erano armati e avevano ucciso sette persone durante il loro attacco.