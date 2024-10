Finanziati i progetti migliori Efficientamento energetico Pioggia di soldi sui comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)disul Cremasco. Ammontano a quasi sette milioni i fondi che regione Lombardia verserà a fondo perduto nelle casse dei settecremaschi che sono risultati idonei al bando Recap che ha come obiettivo il finanziamento di interventi die riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali, con maggiore attenzione agli edifici grandi consumatori di energia. La lista deicremaschi risultati idonei eè la seguente: ad Agnadello 906.016 euro per l’istituto scolastico; a Izano 841.909 euro per la riqualificazione energetica della cascina comunale; a Madignano 997.791 euro per la sala Capriate, sede della biblioteca; a Monte Cremasco 796.549 euro per ristrutturare il vecchio palazzo comunale; a Offanengo 1milione di euro per la riqualificazione del palazzo comunale; a Rivolta d’Adda 968.