Eventi a Bologna oggi mercoledì 2 ottobre 2024

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2– Non sapete cosa fare? Vi aiutiamo noi, che vi forniamo una guida giornaliera agli, appuntamenti e programmi culturali in città. Alle 18, in Salaborsa, Antonella Boralevi presenta il suo libro L’amore può succedere con Simona Lembi e Chiara Di Clemente, giornalista di Qn. Alle 19.30, da AngelicA ci sono Simone di Benedetto e Javier Areal Vélez. Alle 20.30, nella Sala Marco Biagi torna il talento musicale del pianista Gabriele Strata. Alle 21, Paolo Crepet è all’EuropAuditorium con Mordere il cielo. Alle 21.30, il Bravo Caffè ospita Amarcord (full band). Sempre alle 21.30, alla Cantina Bentivoglio arriva Onofrio Paciulli: Takin’ off.