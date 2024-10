Edilceramica di San Carlo Recupero fra mille ostacoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo una quindicina d’anni di totale abbandono, finalmente da qualche giorno all’Prefabbricati del Savio di Sandi Cesena c’è un po’ di vita: è in corso lo sgombero di tutti i materiali accumulati all’interno e all’esterno dell’edificio che aveva ospitato un grande magazzino di materiali per l’edilizia, con sala mostra in via Romolo Murri e magazzino sul retro in via Castiglione, la strada che dal centro del paese porta al ponte sul Savio.