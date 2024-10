Crollo di terra e massi sull’Ortles | immagini forti ma nessun ferito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi si è verificato undi sassi e, lungo il versante che sovrasta l’abitato di Trafoi, in Alto Adige. L’incidente, avvenuto intorno alle 18:00, ha provocato una densa nuvola di polvere, avvistata da alcuni residenti della zona. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte, come confermato dal gestore del rifugio Borletti. Le cattive condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo determinante nella sicurezza degli alpinisti, poichéo era presente nella zona al momento del distacco. Le autorità locali, incluso il soccorso alpino di Solda, non sono state allertate in quanto non c’erano situazioni di emergenza legate a presenze umane. La frana si è staccata in un canalone sopra la località di Tre Chiese, un’area già nota per episodi simili in passato.