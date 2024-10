Conte | Rendere gli stadi più accoglienti è importante ma non farli diventare pezzi da museo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Como. Tra le tante domande arriva quella relativa agli impianti sportivi. Un tema attuale in tutta Italia se si pensa a San Siro, ma anche a Napoli, con le innumerevoli discussioni tra il Comune e il presiedente De Laurentiis per l’impianto di Fuorigrotta. 50mila di media a partita al Maradona, ha allenato Juve, Chelsea, Tottenham quanto èaveredi proprietà pensati per il calcio? La risposta di«In Italia siamo un po’ indietro, ho lavorato in Inghilterra e loo di proprietà come il centro sportivo sono elementi fondamentali per la crescita di un club. Anche nelle serie minori hanno centri sportivi che quando li vedi non ci credi, oltre alloo, sono step che in Italia che piano piano, o meglio in maniera veloce (ride, ndr), bisognerà fare.