Conte ed un Kvaratskhelia emotivamente coinvolto | Il nervosismo è un segno di passione! Li voglio tutti così

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’allenatore del Napoli Antoniosottolinea l’importanza dell’emozione in campo, con particolare riguardo a. Antonio, allenatore del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti a due giorni dalla sfida contro il Como. Tra i temi caldi trattati, l’umore di Khvicha, reduce da una prestazione intensa segnata da falli subiti e un cambio controverso. Il tecnico ha risposto a una domanda riguardo al comportamento del giovane talento georgiano, che ha mostrato segni didopo l’ultima partita. “Non ho visto se era arrabbiato con se stesso o per il cambio”, ha spiegato. “Ha segnato un gol e ha disputato una buona partita, ma era già ammonito e quindi un po’ teso. Le sue proteste sono state vivaci, un comportamento insolito per lui, ma a me questofa piacere. Significa che è presente e sente la sfida”.