Cloud e Intelligenza artificiale Microsoft investirà 43 miliardi in Italia Meloni vede Smith

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)4,3di euro nei prossimi due anni, il più grande impegno infino a oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscalee di, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione dini entro la fine del 2025. E oggi, in merito, a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un incontro significativo con Brad, presidente di. Questo colloquio avviene in un contesto di crescente attenzione verso l'innovazione tecnologica e digitale, un tema di vitale importanza per l'economiana. Durante l'incontro,ha espresso "soddisfazione per l'importante investimento" diin, un impegno che si traduce in opportunità concrete per il Paese.