Champions League Sky o Prime? Dove vedere Juventus Atalanta e Bologna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ancora in campo lacon la seconda giornata. Dopo il martedì agrodolce grazie al successo dell’Inter per 4-0 sulla Stella Rossa e alla sconfitta del Milan in casa del Bayer Leverkusen per 1-0, toccherà stasera 2 ottobre ad altre tre italiane. In campo l’di Gian Pietro Gasperini a caccia del primo successo dopo lo 0-0 interno con l’Arsenal: alle 18.45, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now Tv, affronterà lo Shakthar Donetsk sul campo neutro di Gelsenkirchen. Alle 21 ildi Vincenzo Italiano farà visita al Liverpool di Arne Slot, che nella prima giornata aveva fatto lo scalpo al Milan a San Siro: match in diretta su Sky Sport e Now Tv. Parallelamente, lasarà ospite del Lipsia alla Red Bull Arena, nell’incontro trasmesso in esclusiva daVideo.