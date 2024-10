Case popolari fallimento della sinistra La giunta Zattini dà l’esempio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A partire dal 15 ottobre a Forlì saranno riaperte le graduatorie comunali per accedere alle. "Grazie al nuovo bando – commenta Luca Pestelli, candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia –, centinaia di famiglie forlivesi avranno la possibilità di richiedere un alloggio popolare. Ladi cosa vuol dire pensare alle necessità concrete delle persone, a partire dal diritto alla casa". L’esponente del partito di Giorgia Meloni attacca poi la Regione. "A Forlì ci sono ancora 150 alloggi da ristrutturare e 28 da realizzare e al momento l’unico stanziamento sono gli 1,2 milioni garantiti dal Comune – afferma Pestelli –. La Regione, cui spetterebbe la responsabilità dei lavori per tramite di Acer, non si è mossa".