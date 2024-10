Bellini lascia il Viaccia Giugni verso la panchina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Salta la primafra le società pratesi. Andreaha comunicato ufficiosamente la sua volontà di interrompere il rapporto e, di comune accordo con la società, che lo ha esonerato, non sarà più l’allenatore del, unica squadra del circondario ancora impegnata nel campionato di Promozione. Una possibilità che era già nell’aria, soprattutto dopo il pesante 5-0 incassato contro il Casalguidi, ultima di 4 sconfitte consecutive incassate in altrettante gare disputate nel girone A, cheno ancora a secco di punti la compagine pratese. A poco più di 24 ore dal termine della partita il tecnico ha incontrato i vertici societari e ha confermato la sua volontà dire l’incarico. E’ lui stesso a spiegare qualcosa in più di questa scelta: "La squadra aveva bisogno di una scossa. Ho preferito, anche per il bene del, farmi da parte.