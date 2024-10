Baldur’s Gate 3 | arrivano ufficialmente le mod anche su console grazie alla patch 7

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È finalmente disponibile su PS5 e Xbox Series X/S la7 dell’acclamatissimo RPG3, la quale introduce il supporto alle modper le. Rilasciata a sorpresa ad inizio ottobre, sono già state prodotte più di 1000 mod, per più di 15 milioni di download. A sorpresa, Larian Studios ha finalmente rilasciato l’attesissimo aggiornamento disu. Infatti, era previsto per il mese di ottobre ma nessuno si aspettava sarebbe stato rilasciato proprio il primo giorno del mese. Oltre ad una serie di miglioramenti, all’aggiunta di 12 nuovi finali ed una versione revisionata della modalità cooperativa in split screen, la grande novità sta infatti nell’aggiunta del Mod Manager, che consente di instre mod sul videogioco.