Antonella Clerici parla del compagno Vittorio | Tra noi sarà per sempre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Personaggi tv.e il, il lieto annuncio. Dopo diverse disavventure in amore,sembra aver ritrovato finalemente il sorriso grazie al suo nuovoGarrone. Classe 1966, Vitotrio è figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo Garrone, fondatore del colosso del petrolio genovese ERG il cui nome è un acronimo, che significa Edoardo Raffinerie Garrone. In queste ore,hato di questo suo nuovo amore durante una lunga intervista. Questa volta sembra essere per. ( dopo le foto) Leggi anche: “Èmezzogiorno”,crolla in lacrime (VIDEO) Leggi anche:, l’inatteso messaggio a Barbara Palombelli (VIDEO) Leggi anche: “Èmezzogiorno”, prima puntata e subito bufera: cos’è successo Leggi anche: “Devo dirvi grazie”.