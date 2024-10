Aggredito il sindaco di Delia un precario gli punta un coltello alla gola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildi(Caltanissetta), Gianfilippo Bancheri, è statoda unarmato dimentre si trovava nell’ufficio protocollo del Comune. L’aggressore, un 55enne, che lavora con il reddito minimo di inserimento in alcuni progetti comunali, gli hato l’arma. Sembra che l’uomo abbia accusato ildi non aver ancora ottenuto il bonus per la spesa. Una dipendente, presente al momento dell’episodio, è scappata, mentre ilè riuscito a difendersi. Dopo un breve scontro fisico, è stato ferito da un colpomano, riportando un taglio a un dito. I carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato l’aggressore a piede libero. L'articoloildi, ungliunproviene da Dayitalianews.