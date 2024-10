A Coriano cinque milioni per i danni dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Poco meno di 5di euro per fare fronte aidel maggio 2023. A sedici mesi di distanza dagli eventi atmosferici che provocarono l’alluvione in Romagna e dissesti idrogeologici anche nel corianese, l’ordinanza numero 33 emessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha stanziato 4e 850mila euro per interventi sul territorio. "Il finanziamento erogato copre la totalità delle richieste avanzate dal Comune – spiega il sindaco Gianluca Ugolini -. Si tratta di una risposta certa e definitiva alle nostre richieste, risorse importanti da impiegare per la messa in sicurezza di strade, ponti e guadi come garantito dal generale Figliuolo a seguito del sopralluogo nei mesi scorsi".