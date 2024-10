Zwayer arbitro di Inter-Stella Rossa | quarto precedente uno amaro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Felixsarà l’di, partita valida per la seconda giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025.con l’. Questa la scheda del direttore di gara tedesco.– Felix43enne della federazione tedesca, sarà il direttore di gara della sfida tradi Champions League. Per il fischietto di Berlino si tratta della quarta gara dei nerazzurri da lui diretta. I tre precedenti non riguardano alcuna sconfitta, essendosi manifestate due vittorie e un pareggio per l’. Uno di tali match, il pareggio per 1-1 trae PSV, ha però lasciato molta amarezza alla squadra meneghina, dato che ha coinciso con il mancato accesso alla fase a eliminazione diretta della Champions League 2017-2018.