Urso in Kenya Il Centro Spaziale di Malindi al centro della cooperazione Italia-Africa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel suo viaggio inper rafforzare la partnership, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha fatto visita al“Luigi Broglio” di, per rafforzare, ancora una volta, la storicatranel settore. Proprio a 60 anni dalla fondazione del, il ministro, accompagnato da una rappresentazionena di alto profilo, ha rilanciato l’importanza strategica di questa base nell’ambito del Piano Mattei per l’, sottolineando come lo spazio possa diventare il pilastro di eccellenza dello sviluppo per il continenteno. Ildi, nato nel 1964 sotto la guida del professor Luigi Broglio, ha rappresentato la culla dell’esplorazionena.