Un’indagine su cento famiglie Sprechi ridotti di cibo e acqua Così si può salvare l’ambiente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per combattere lo spreco alimentare, la parola d’ordine è pianificazione. Lo sostiene l’Osservatorio Waste Watcher secondo il quale sono aumentati (+45,6%) i dati relativi allo spreco di, che è stato ricordato domenica nella Giornata mondiale contro lo spreco alimentare. La scarsa qualità di frutta e verdura (42%) e di prodotti già vecchi alla vendita (37%) fanno finirenella spazzatura, ma anche le abitudini dei consumatori contribuiscono: il 37% dimenticain dispensa o frigo, solo il 23% programma i pasti e il 75% non è in grado o non è disposto a rielaborare gli avanzi.