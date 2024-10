Ultrà in manette Estorsioni e violenze decapitati i vertici del tifo di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) e Nicola Palma Un "patto di non belligeranza" tra leserie organizzate di, con l’obiettivo di "conseguire profitto" attraverso le attività economiche lecite e illecite che ruotano attorno a uno stadio, San Siro, lasciato per anni "fuori da ogni controllo di legalità". L’ingresso della ’ndrangheta nella galassia delle curve, con una precisa spartizione di ruoli e affari: "Tu fai l’ultras e io faccio il criminale () Voi siete ultras, io sono parcheggiatore", affermava,cettato, Giuseppe Caminiti, una delle figure che facevano da ’ponte’ tra i due mondi. In mezzo le società sportive: l’, in particolare, secondo le indagini "si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord". Sullo sfondo una scia di omicidi eche hanno insanguinato le strade dio.