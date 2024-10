Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ancora una rottura per una rossa nella finale dei Louis Vuitton Cup in Costa Barcellona ineos Britannia si porta così sul 4 a 3 al meglio delle 13 regate la settima regata è durata solo pochi minuti per l’imbarcazione italiana che ha avuto un problema tecnico alla prima vuoi detto da poi squalificata la finale si disputa al meglio delle 13 gare chi ne vince 7 quindi scende Vito di sfidare Team New Zealand per conquistare la Coppa America le terre italiano ha ordinato di fare oltre 20 aree nel sud del Libano funzionario della sicurezza ha detto che non ci sono stati finora scontri diretti con ed bolla i Re di Israele sono stati limitati hanno interessato solo a breve distanza oltreconfine un’operazione più anche come obiettivo Beirut non è sul tavolo Intanto sono stata in posti nuovi ...