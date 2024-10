Tram Bologna la Linea verde corre contro il tempo Lepore | Ecco la tabella di marcia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Parecchi nodi sono ancora da sciogliere, come il Passante sotto cui ildovrà passare (se i cantieri dell'allargamento di tangenziale e autostrada non partiranno entro l'anno prossimo, i lavori dell'interramento deldovranno essere fatti al buio), e alcuni sono in via di scioglimento, come il sottoattraversamento della ferrovia poco prima del cavalcavia del Passante (il passaggio sarà allargato). Ma la(Via dei Mille-Corticella) a fari spenti nella notte fino a giugno 2026, come previsto per spendere i circa 250 milioni di euro del Pnrr via governo e come ricordato nel seminario organizzato dal Comune al teatro Centofiori di via Byron. "Come città stiamo facendo scelte coraggiose - ha detto il sindaco Matteoin apertura -, i cittadini saranno orgogliosi dela lavori finiti.